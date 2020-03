José Fernando Rio já definiu equipa que vai desafiar Pinto da Costa nas eleições do FC Porto

José Fernando Rio, sócio do FC Porto há 24 anos, assegurou à Tribuna Expresso que André Noronha, advogado de profissão e líder da bancada do 'Porto, O Nosso Partido' da Assembleia Municipal do Porto é o escolhido pela candidatura de oposição a Jorge Nuno Pinto da Costa para presidir à Mesa da Assembleia Geral, na corrida às urnas do próximo dia 18 de abril.

Após 29 anos de atos eleitorais sem concorrência, Pinto da Costa vai a votos para o seu 15º mandato tendo por opositor o comentador, desde 2006, do Porto Canal, que rescindiu contrato na passada sexta-feira, dois dias antes de anunciar a sua candidatura surpresa na RTP. O ex-comentador do programa 'Universo Porto - Pré e Pós Match', espaço de antevisão e análise de todos os jogos do FC Porto, terá como candidato a presidente do Conselho Fiscal José Queirós da Costa Veloso, economista e contabilista certificado.

Álvaro Teles Menezes, sócio (nº 90) do clube azul e branco há mais de 75 anos - Roseta de Diamante - foi o escolhido para cabeça de lista ao Conselho Superior. A recolha das 300 candidaturas indispensáveis à candidatura de José Fernando Rio irá ter início esta sexta-feira, dado que o processo só pode ser iniciado após o anúncio dos nomes dos presidentes à Mesa da AG, Conselho Fiscal e Superior.

À Tribuna Expresso, o candidato alternativo afirma que este é um processo fácil, “atendendo ao número de sócios descontentes com a atual gestão da SAD”. Estão habilitados a proponentes das listas às eleições do FC Porto todos os sócios seniores com quotas em dia há mais de um ano.

José Fernando Rio frisa que a vontade de avançar para a presidência portista é recente, decisão que ganhou força perante os apelos de muitos sócios com quem se cruza nas ruas, “descontentes com o rumo do clube”. A perda de competitividade da equipa, que nos últimos cinco anos, em 25 títulos possíveis, apenas ganhou um título de campeão nacional e uma Supertaça, e os prejuízos de quase €52 milhões no primeiro semestre da época em curso são os dois principais motivos invocados para ir a votos.

“Os portistas não podem ficar reféns do sentimento de gratidão que têm para com Pinto da Costa, sob pena de o clube hipotecar de vez o seu futuro”, diz. Na próxima semana Rio dará a conhecer a lista da sua Comissão de Honra que, garante, irá integrar muitas forças vivas da cidade, antigas glórias do FC Porto. “O FC Porto é uma cidade dinâmica em todos os capítulos e devido ao longo mandato de quase 40 anos de Jorge Nuno Pinto da Costa há uma série de pessoas que se sentiram inibidas ou que não puderam dar o seu contributo ao clube, mas que neste momento sentem uma vontade enorme de contribuir”, afiança.