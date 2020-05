"Teve terror, drama e certas doses de ficção científica". Iker Casillas recorda o enfarte que sofreu há um ano

"E assim, sem ter dado conta, um ano". Assim começa o pequeno texto que Iker Casillas dedicou no Instagram ao aniversário da sua sobrevivência. Há precisamente um ano, o guarda-redes espanhol sofreu um enfarte do miocárdio durante um treino do FC Porto.

"Não sou dos que olha para trás. Não costumo gabar-me das coisas que me correram bem, mas desta vez sinto-me muito feliz por ter ultrapassado este grande obstáculo na minha vida. Foi, sinceramente, emocionante. Teve terror, drama e certas doses de ficção científica. E, claro, humor!", escreveu o espanhol de 38 anos no Instagram.

Depois do susto, Casillas ficou aos cuidados do hospital da CUF no Porto, de onde teria alta cinco dias depois. Não voltaria a jogar depois do problema cardíaco.