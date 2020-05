Marcano sofre rotura de ligamentos e não joga mais esta época

Ainda antes do recomeço da época, o FC Porto fica sem uma das suas principais peças. Ivan Marcano lesionou-se com gravidade no joelho direito no treino desta quinta-feira e não joga mais esta temporada.

No seu site oficial, o FC Porto avança que o central espanhol "sofreu um traumatismo directo no joelho direito, do qual resultou uma rotura do ligamento cruzado anterior". Como resultado "será submetido a uma intervenção cirúrgica logo que estejam reunidas as melhores condições clínicas para o fazer".

Na frente do campeonato, Sérgio Conceição vê-se assim sem um dos seus centrais titulares para o que resta da temporada, que deverá recomeçar a 3 ou 4 de junho.