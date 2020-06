Sérgio Conceição: "Se queremos ser campeões temos de dar mais em termos de concentração competitiva"

Falta de concentração

“Penso que em termos de estatística formos superiores em tudo mas as estatísticas não ganham jogos, as equipas têm se ser competitivas, têm de tem mentalidade campeã. Não podemos perder tudo aquilo que fizemos até então por sofrer um golo. Não se pode baixar a cabeça e jogar com o coração Depois do golo tentámos o empate e logo a seguir ao empate sofremos novamente. Esperava mais, assumo aquilo que aconteceu em campo. Se queremos ser campeões temos de dar mais em termos de concentração competitiva”

Famalicão e penálti por marcar

“Sabíamos que a equipa do Famalicão é compacta, difícil de entrar por dentro, tínhamos de ter o timing certo na largura e profundidade, algo que que trabalhamos. Quando empatámos tínhamos três avançados poderosos na frente, pensei que poderíamos visar mais os nossos avançados. Há um penálti rente ao Aboubakar. Temos de ser mais fortes dentro de campo e fora de campo”

Derrota com impacto

“Tem impacto porque não estamos habituados a perder, não ficamos bem quando perdemos e agora temos de começar a pensar em trabalhar já amanhã. Queremos homens com carácter, com responsabilidade que assim, como eu assumo aqui”