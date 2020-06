Pinto da Costa reeleito presidente do FC Porto

Vitória por larga margem de Pinto da Costa nas eleições do FC Porto para o quadriénio 2020/2024.

José Fernando Rio ficou em segundo lugar e Nuno Lobo em terceiro. Os resultados oficiais deverão ser conhecidos nos próximos minutos.

Estas foram as eleições mais concorridas deste século no FC Porto: um total de 8.480 sócios exerceram o seu direito ao voto, mais do triplo do que há quatro anos, quando pouco mais de 2.400 sócios votaram.

Aos 82 anos, Jorge Nuno Pinto da Costa vai cumprir então o 15.º mandato à frente do FC Porto. É presidente desde 1982 e em 2022 irá cumprir 40 anos à frente da presidência do clube.