Conceição diz que três jogadores do Famalicão deviam ter sido expulsos, que os apanha-bolas atrasam e que Pinto da Costa é o melhor

Apanha-bolas

"Os jogos à porta fechada fazem lembrar os de pré-época quando defrontamos equipas de segunda ou terceira divisões, onde nos vamos apercebendo que é difícil jogar contra um adversário onde não há o ambiente e atmosfera que os jogadores estão habituados há anos. Os apanha-bolas estão distanciados entre 75 a 100 metros e vejam o tempo que não se perde para repor a bola em jogo.

Os penáltis

"Há situações dentro do jogo que são mais graves que um penálti ou uma jogada do género e houve três jogadores do Famalicão que deviam ter sido expulsos no jogo contra nós. Ninguém fala disso. Vejo na imprensa escrita a pontuação dos árbitros e o nosso foi o que teve menos. Se calhar podia ter havido dois ou 3 penáltis para nós e um para o Famalicão".

A inteligência do presidente

"Pinto da Costa [reeleito para mais um mandato, no domingo] uma referência não só para nós, FC Porto, mas o futebol no mundo, tem uma inteligência fora do normal. É melhor dirigente de sempre, na minha opinião."

As cinco substituições

"Sou sempre a favor de regras que pudessem dar qualidade ao jogo, e aqui falo de frescura, da intensidade, para que o jogo sempre atrativo. Agora, a nove jornadas do fim introduzir uma nova regra não sei se será benéfico. No futuro, sim, sem dúvida, será benéfico para o futebol".