Sérgio Conceição: "Na 1.ª parte fizemos o golo e tivemos um ou outro erro que podia ter dado golo do Marítimo"

O jogo

"Acho que estes jogos são jogados num ambiente muito diferente, muito atípico. Sabíamos das dificuldades, até porque o Marítimo não está numa situação confortável na tabela. Sabíamos que podiam mudar a estrutura habitual, já é hábito contra nós, é um respeito grande pelo FC Porto. Não podemos controlar o que os adversários fazem, temos é de arranjar soluções para chegar da melhor forma à baliza e fazer golos e ganhar. Na 1.ª parte fizemos o golo e tivemos um ou outro erro que podia ter dado golo do Marítimo. Foi uma 1.ª parte equilibrada.

Na 2.ª parte penso que controlámos melhor o jogo, o único remate com perigo do Marítimo foi o do Xadas e nós tivemos duas ou três situações em que podíamos ter marcado.

O resultado é justo e temos de nos preparar para as dificuldades até ao final do campeonato."

Alex Telles devia ter sido substituído antes de ser expulso?

"Não, não... Ele tinha as dificuldades normais de um jogo, os nossos laterais dão muito em termos físicos. O Manafá também tinha amarelo. Não ia substituir só por substituir. O Telles a qualquer momento pode fazer a diferença. Nem entendo bem a sua pergunta. Ninguém estava bem fisicamente no final do jogo."

A estreia do jovem Fábio Vieira

"Não metemos jogadores da formação para parecer bem. O Fábio está há muitos meses a treinar connosco. Não é premio por nada, entrou porque tem qualidade. A formação do FC Porto tem jogadores de extrema qualidade. Mas não se pode pedir de um momento que um jogador por ser da formação que tem de jogar obrigatoriamente. Há um timing e todos os pontos até final são decisivos, não queremos tirar confiança no futuro aos jovens. Estavam muitos jovens de qualidade hoje no banco e num futuro muito próximo do FC Porto podem ser uma mais-valia. Espero que a base da equipa num futuro muito próximo seja da formação, não por alguma dificuldade financeira mas pela qualidade."

Pressão até final pela liderança

"Toda a gente está pressionada, uns pela Europa, outros para ganhar o título, outros para não descer. À medida que acaba o campeonato as coisas ficam mais difíceis, ainda por cima neste ambiente sem adeptos, sinceramente não pensei que fosse tão difícil."

O empate do Benfica

"Falo do FC Porto porque penso no FC Porto."

