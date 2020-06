O FC Porto queria ter Alex Telles para o jogo com o Aves, mas não vai ter

O defesa Alex Telles vai falhar a deslocação do FC Porto ao recinto do Desportivo das Aves, depois de o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ter confirmado esta segunda-feira a suspensão de um jogo do jogador.

Em comunicado publicado no site oficial da Liga, o organismo considerou que o recurso apresentado pelo FC Porto é improcedente e manteve o castigo ao lateral brasileiro, que assim não vai defrontar na terça-feira o último classificado da I Liga, em jogo da 27.ª jornada, agendado para as 21:15.

Na última ronda, no triunfo por 1-0 sobre o Marítimo, o jogador brasileiro foi expulso aos 85 minutos, com duplo cartão amarelo, num lance com Edgar Costa.

No recurso, o FC Porto defendia que Alex Telles tinha sofrido falta do jogador do Marítimo primeiro e, por isso, o segundo cartão amarelo deveria ser anulado.

Além da suspensão, o lateral terá ainda que pagar uma multa de 153 euros.