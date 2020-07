Conceição: "Acabámos por fazer um grande jogo, com grandes golos. E dou os parabéns a um menino que fez hoje um golo"

A vitória

"Houve alguns momentos do jogo de que gostei mais, apesar de na 1ª parte achar que podíamos ter feito mais. Porque quando a equipa não está bem no processo ofensivo, também sofre no processo defensivo. Era preciso ter bola, mais bola. Chegámos ao golo, chegámos ao segundo, que nos dava mais conforto na partida. O Belenenses SAD criou algumas ocasiões, mas sem criar perigo ao nosso guarda-redes. Um resultado um pouco volumoso demais para aquilo que fez o Belenenses SAD."

As mudanças no onze do Belenenses SAD

"Percebemos que iam jogar com três centrais. Poderia mudar, mas não sabemos o que o adversário apresenta para o jogo. Faltou-nos um pouco mais de discernimento com bola, mas acabámos por fazer um grande jogo, com grandes golos. E dou os parabéns a um menino que fez hoje um golo [Fábio Vieira]. Volto a dizer: não coloco os miúdos só para ficar bem."



Alex Telles deixou Fábio Vieira bater o livre que deu golo

"Tenho testemunhas no banco que podem comprovar, é isso que eu quero, é essa personalidade dentro de campo. Se não marcasse, ficava um grande momento de personalidade dele. É isso que eu quero dentro de campo, jogadores com essa personalidade e com capacidade de assumir os momentos. Ficava mais chateado se ele não corresse no processo defensivo, isso sim. Não ficava chateado se não marcasse."

As contas para o título

"Temos de pensar no Tondela e amanhã de manhã é para preparar já esse jogo. Temos de nos concentrar no próximo obstáculo, que é já quinta-feira. Não nos vamos focar no que falta, isso só irá complicar aquilo que será o nosso foco até ao final".