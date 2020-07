Sérgio Conceição: "Jogo bem conseguido, apesar de não ter sido muito espetacular. Marega? É um tema que se resolve em família"

A vitória

“Viemos aqui para fazer golos e foi o que tentámos fazer e fizemos. O importante foi o resultado e o jogo bem conseguido da equipa, apesar de não ter sido muito espetacular”

Melhorias na 2.ª parte

“Estou cá para falar no balneário e para corrigir aquilo que não está a ser feito, mas penso que tem que ver com aquilo que os jogadores percebem do jogo. Com o decorrer do tempo conseguimos corrigir alguns erros”

Reação do Tondela

“Dá para perceber que o Tondela está aflito e que precisa de pontos, é normal que quisesse arriscar mais no jogo, com um futebol mais direto e nós tivemos de ajustar e ajustámos. Devíamos ter tido mais posse, mas o Tondela também tem o seu mérito”

O que falta para ser campeão

“Dependemos do nosso trabalho e das nossas vitórias. Temos de começar a preparar já amanhã o jogo com o Sporting. Temos duas baixas importantes.

Marega

“É um tema que se resolve em família. É um grandíssimo profissional, trabalha muito. O Fábio Vieira é um menino que está a aparecer. É um momento menos bom do jogador, não há de ser o primeiro e não afeta nada o espírito do grupo. Está tudo resolvido entre os dois”