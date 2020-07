Conceição: “É importante lançar os jovens não de acordo com o que cada pai, empresário ou adepto quer, mas com as necessidades da equipa”

Hipótese de ser campeão no sofá

"Acho que é redutor falar dessa forma. Os campeões são feitos ao longo de 30 e tal jornadas. Nós trabalharmos a pensar naquilo que são os objetivos do clube e a tentar ganhar os pontos possíveis, mais do que os outros para sermos campeões. Isto sofá, não sofá, isso a mim não me diz nada. Preparamos o jogo, estamos focados naquilo que é a equipa do Sporting e naquilo que é a nossa equipa"

Possibilidade de ser campeão esta 3.ª feira muda preparação?

"Não muda nada, não muda absolutamente nada. Temos três jogos para fazer no campeonato, mais um na Taça e vamos continuar com a mesma seriedade naquilo que é a preparação e a prestação nos jogos. A ambição e seriedade vai estar sempre presente"

Rúben Amorim

"Tem feito um excelente trabalho, no pouco tempo em que é treinador. É verdade que tem as ideias muito bem definidas sobre aquilo que quer, nomeadamente nas duas que têm mais mediatismo. O Sporting é uma equipa diferente, com alguns jovens lançados, com qualidade, lançados pelo novo treinador e dentro daquilo que é a ideia de jogo dele, e naquilo que são os resultados, que mudaram para melhor. Depois da entrada do Rúben o Sporting ainda não perdeu e isso é sinónimo de qualidade no trabalho e obviamente que essa qualidade é refletida pela dinâmica da equipa, na qualidade coletiva e pelos jogadores desse coletivo"

Ana Oliveira

"Aproveito para mandar um grande abraço para toda a família da Ana Oliveira, a jovem que foi atropelada e que faleceu, e a todo o Sporting. É um momento a lamentar, uma jovem a partir da forma como partiu. Um abraço da minha parte e de toda a equipa do FC Porto"

Jogos frente ao Sporting

"Tenho 10 jogos com o Sporting, penso que são 4 vitórias, 5 empates e perdi uma vez. Isto no tempo regulamentar. Os jogos são o que são, já passaram, o importante é o de amanhã"

Vantagem larga de 8 pontos

"Neste momento a vantagem não significa nada porque o campeonato ainda não acabou. Temos que os manter"

Fábio Vieira e Vitinha preparados para o onze?

"Até há quinze minutos estavam. Agora não sei se entretanto se passou alguma coisa no balneário… Para estarem a trabalhar connosco já há algum tempo e contribuírem em determinados jogos é porque têm qualidade e estão preparados para jogar, assim como o João Mário. Há jovens que estão a trabalhar connosco e que estão preparados. Vejo gente na formação com muita qualidade, agora é preciso associar a isso a mentalidade competitiva, que é necessária, e isso não é de um momento para o outro. Eu acho que a nova geração nisso fica um bocadinho a dever ao que eram os jogadores de há uns tempos. De outra forma, também há coisas que eles dão muito mais positivas e diferentes do que davam os jogadores de há uns tempos. Agora é preciso encontrar o melhor equilíbrio para lançar esta gente e e lançá-los não de acordo com aquilo que cada um quer, cada pai, cada empresário, cada adepto, mas sim de acordo com aquilo que é necessário para a equipa. Eu olho para aquilo que é a qualidade, tenha 17, 27 ou 37 anos"