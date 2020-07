Rui Moreira e Fernando Madureira juntos ao almoço para combinar “festa exemplar, à Porto”

O líder histórico dos Super Dragões avança ao Expresso que Rui Moreira lhe pediu para que os festejos do título nacional do FC Porto seja celebrado com “civismo”, sem grandes ajuntamentos, com distanciamento social e todos de máscara. Fernando Madureira, tal como o presidente da Câmara do Porto, quer fazer “uma festa exemplar”. “À Porto!”, diz o líder da claque portista.

O encontro, segundo 'Macaco', aconteceu quando almoçava, na Foz, com um amigo comum, tendo Rui Moreira, líder do Conselho Superior portista, eleito na lista de Pinto da Costa, acabado à mesma mesa. O FC Porto poderá já festejar o título nacional, o segundo da era Sérgio Conceição, já esta noite, caso o Benfica não vença ao Guimarães, na Luz, ou amanhã se o FC Porto não perder com o Sporting, no Dragão.

Já esta segunda-feira, o presidente da Câmara do Porto deixou numa mensagem de vídeo um apelo aos portuenses e portistas para que, dada a proximidade do fim do campeonato e da final Taça de Portugal, mantenham o mesmo civismo e atitude responsável que têm adotado nos últimos meses. Por isso, neste ano atípico, as celebrações e concentrações devem ser evitadas, de forma a honrar os sacrifícios que, individual e coletivamente, os cidadãos têm sabido fazer em tempos tão difíceis como o que o país e o mundo atravessa.