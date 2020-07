Danilo: “Por mais que as pessoas digam que as coisas não estão bem, este grupo esteve sempre unido”

A primeira reação à conquista do título

"Sem dúvida, estava à espera deste momento há muito tempo, felizmente tive o prazer de marcar este golo, é uma sensação inesquecível, ser campeão assim é muito bom, falta o público, mas de certeza que estão todos felizes em casa. Obrigado pelo apoio, estamos todos juntos."

"Não foi fácil, sabemos que não foi, mas acho que o que nos fez ganhar este jogo é a união do grupo, de toda a gente. Por mais que as pessoas falem e que digam que as coisas não estão bem, ou que não estavam bem antes, este grupo teve sempre unido, estivemos sempre a consciência que este momento ia chegar, e chegou."

Época a nível pessoal

"Não foi uma época consistente, tenho noção disso, mas sabia que este momento ia chegar porque tenho muita confiança em mim. Obrigado a todos aqueles que me apoiaram nos tempos mais difíceis, esses são os verdadeiros. Sabíamos que ia ser difícil, as equipas estão cada vez mais bem preparadas para defrontar os grandes, o campeonato está cada vez mais difícil. Temos que estar unidos."

Estádio vazio

"A sensação é sempre muito boa, falta o público que daria um ambiente ainda mais especial a esta conquista, mas sei que quem está lá fora está muito feliz pelo que fizemos. Sentimos sempre o apoio deles e foi muito importante para nós. Sabem que o momento em que estamos é difícil, acho que tiveram um bom comportamento no São João e acho que vão ter agora. Temos que ter precauções."