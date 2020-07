Pinto da Costa e a festa: “Vamos fazer uma petição à Liga e ao Governo para fazer um espetáculo com o Bruno Nogueira antes do próximo jogo”

O título

"Ninguém pode pôr em causa a justeza deste título. Quando estávamos com sete pontos de atraso fizeram-nos um funeral noutros canais de televisão. Só este clube, este treiandores, estes jogadores conseguiriam mudar isso. Ficamos com oito pontos de avanço, acho que foi uma prova da forca do FC Porto."

As derrotas com o Sporting de Braga, no início do ano, marcaram a época?

"Depois da derrota na Taça da Liga, com aqueles acontecimentos empoladíssimos, as pessoas viram ali uma maneira de pregar pregos no caixão do FC Porto, mas o clube mostrou que não se deixa vencer seja por quem for."

Os jovens do Olival

"Nós apresentámos hoje vários jovens e temos outros do mesmo valor. Não temos cartilheiros para fazerem a propaganda dos nossos jovens. Se tivéssemos, tudo o que se diz do Seixal teria de ser dito a dobrar dos nossos jovens."

Sérgio Conceição

"Acho que hoje toda a gente reconhece o valor do Sérgio Conceição, em termos técnicos táticos, na forma de trabalho, mas sobretudo no seu espírito, que é indomável, é um dragão que assumiu a defesa das cores e da bandeira do FC Porto. Só com esse espírito é que seria possível dar a volta como demos no campeonato."

A falta de adeptos nos estádios

"Os adeptos mesmo não estando aqui foram importantes por tudo o que se passou nestes dias. O acompanhamento, nomeadamente dos Super Dragões, desde o hotel, percorrendo as ruas da cidade, foi um estímulo para toda a gente. Isto é uma novidade que vou dar: espero que no próximo jogo contra o Moreirense já possamos ter gente aqui. Vamos fazer uma petição à Liga e ao Governo, para fazer um espetáculo com o Bruno Nogueira antes do jogo, vamos até convidar o Presidente da República para estar presente e assim já que as pessoas estão cá dentro podem ver o futebol. Se o Bruno Nogueira não estiver disponível, organizamos uma tourada e faz-se aqui uma tourada. E já que as pessoas estão cá dentro podem assistir ao futebol."

A final da Taça

"Vamos jogar com seriedade até final do campeonato. E a final da Taça espero aí ter público porque o Bruno Nogueira deve estar disponível."