Iker Casillas, o campeão: "Claro que gostava de jogar"

FC Porto campeão nacional

"Os campeões foram eles, eu sou campeão como portista. Um campeonato tão importante e tão diferente para todos nós."

Há um movimento que pede que Casillas ainda jogue uns minutos

"Agradeço a quem fez esse movimento. Já são muitos anos aqui no FC Porto. Mas não depende só de mim, mas também do doutor e do clube. Se pudesse, claro que gostava de jogar. Não pisava o Dragão há 12 meses."

Ser campeão sem adeptos

"É estranho, foi um campeonato estranho. Depois da paragem foi muito difícil mas os jogadores estiveram muito bem."