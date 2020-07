Os parabéns de António Costa ao FC Porto neste "campeonato tão atípico". E com um pedido especial para os festejos

Foi já na manhã nesta quarta-feira que o primeiro-ministro António Costa deixou no Twitter uma mensagem de congratulação ao FC Porto pela conquista do campeonato nacional, confirmada na quarta-feira no Dragão, com uma vitória frente ao Sporting por 2-0.

"Parabéns ao FC Porto, Presidente, equipa técnica, jogadores e adeptos pelo título de Campeão Nacional de futebol", pode ler-se na página do Twitter oficial de António Costa.

No mesmo tweet, o primeiro ministro deixa ainda um pedido para que todos cumpram as medidas de segurança necessárias em tempo de covid-19, um pedido talvez um pouco atrasado, já que no final da noite de quarta-feira já vários milhares festejaram nas ruas do Porto e também de Lisboa.

"Num campeonato tão atípico a vitória não deve ser menos saboreada, mas cumprindo sempre as normas e recomendações da DGS", escreveu ainda António Costa.