Otávio: "Este ano tentei fazer duas coisas: ser campeão e jogar muito"

O segundo título que conquista no FC Porto

"Especial é sempre ganhar, ser campeão pelo FC Porto é sempre especial. Foi especial pela trajetória que fizemos, estávamos 7 pontos atrás do Benfica e conseguir ser campeão faltando ainda dois jogos... Acho que merecíamos, batalhámos o ano todo, também na quarentena. É muito especial."

"No primeiro ano em que fomos campeões não joguei tanto, fomos campeões e disse que estava satisfeito por isso. O ano passado joguei mais, mas não fomos campeões. Esta época tentei fazer as duas coisas - ser campeão e jogar muito - e fiz muitos jogos e estou feliz com isso."

Equipa sempre acreditou

"Desde que estávamos a 7 pontos e enfrentámos o Benfica em casa que ainda acreditávamos. Isto é o fruto de acreditar e do trabalho de toda a gente."