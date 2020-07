Um onze (quase) sem poupanças do FC Porto para o jogo com o Moreirense

No dia em que vai receber a taça de campeão nacional, o FC Porto apresenta-se frente ao Moreirense, no Dragão, com uma equipa que pouco ou nada difere do onze tipo de Sérgio Conceição.

O treinador chama Diogo Costa para a baliza, a alteração de maior vulto, e Diogo Leite substitui o castigado Pepe. De regresso está ainda Corona, que não jogou no encontro do título devido a castigo. O jovem Fábio Vieira mantém-se entre os titulares.

O onze do FC Porto: Diogo Costa; Manafá, Mbemba, Diogo Leite, Alex Telles; Danilo, Otávio; Corona, Fábio Vieira, Luis Díaz; Marega

O onze do Moreirense: Mateus Pasinato; João Aurélio, Rosic, Halliche, Abdu Conté; Sori Mané, Alex Soares, Filipe Soares; Pedro Nuno, Singh, Fábio Abreu

Acompanhe aqui, na Tribuna, o FC Porto - Moreirense, a partir das 21h15.