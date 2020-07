Sérgio Conceição: "Talvez a final da Taça tenha entrado no subconsciente dos jogadores. Se entrou, não deveria ter entrado"

O jogo

“Houve uma grandíssima 1.ª parte do nosso lado, conseguimos fazer um golo, tivemos mais duas ou três ocasiões e um golo anulado. Penso que o Sp. Braga não rematou com perigo. Na 2.ª parte, temos um jogador no chão, a jogada continua, o árbitro marca falta e o Sp. Braga chega ao empate. O Sp. Braga necessitava muito de ganhar este jogo e nós também porque queríamos acabar de outra forma, com uma vitória. Assumo que tenha existido alguma superioridade do Sp. Braga no final do jogo”

Taça

“Os jogadores que têm sido muito utilizados deram o máximo e viemos cá para ganhar. O que posso questionar é se um ou outro jogador não tenha percebido bem o que era pretendido. Não fico chateado quando há um erro a nível técnico, fico mais aborrecido quando não há atitude competitiva. A equipa foi subindo de nível desde a retoma. Talvez a final da Taça tenha entrado no subconsciente dos jogadores. Se entrou, não deveria ter entrado”.