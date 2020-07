FC Porto favorito? Danilo lembra que “uma final é um jogo diferente, em que o nível de motivação de todos vai estar muito alto”

Final como motivação

“Uma final da Taça é sempre uma motivação extra. Desde que o mister chegou que lutámos em varias frentes e não descartamos nenhuma. Estatísticas e história… as finais são para ganhar, não estamos a olhar para os números”

Importância da Taça

“A importância é grande, depois do campeonato é a competição mais importante, é a taça-rainha. E sempre importante ter mais um titulo, não o descartamos. Olhamos com muita ambição para esta final, sabendo que já estivemos em varias finais e não conseguimos ganhar. Temos confiança para mudar o rumo”

Mais ambição, depois das finais perdidas?

“Teria sempre ambição, mesmo se já tivesse ganho a Taça. No FCP somos ambiciosos por natureza”

Vitórias na Liga

“Ganhámos o dois jogos contra o rival, isso é motivante mas uma final é um jogo diferente em que o nível de motivação de todos vai estar muito alto. Não depende do momento das equipas, porque é só um jogo.”

Segredo do sucesso do FCP

“Foi muito pelo espírito que tivemos, nunca deixámos de trabalhar, mesmo em quarentena, numa situação atípica. Continuamos com o mesmo foco. Sabíamos que no regresso quem estivesse com a mentalidade vencedora que ia estar mais forte. Continuámos focados, chegámos à competição num momento positivo”