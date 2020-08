Iker Casillas: "Se nestes três anos o FC Porto conquistou troféus foi por causa de Sérgio Conceição"

Iker Casillas e Sérgio Conceição nem sempre tiveram uma relação perfeita - o treinador chegou a preteri-lo por José Sá na sua primeira época no FC Porto - mas tudo já estará mais que resolvido. O guarda-redes espanhol, que esta época acabou por não fazer qualquer minuto depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio em maio de 2019, apontou Conceição como o grande responsável pelos sucessos do clube nos últimos anos, num emocionado texto publicado no seu Instagram.

"Por trás de cada treinador sério e com disciplina esconde-se também uma grande pessoa. Durante três anos pude comprová que o Sérgio Conceição é assim: exigente ao máximo e competitivo. Quer sempre ganhar e é isso que transmite aos jogadores. É fácil dizê-lo agora, mas se nestes três anos o FC Porto conquistou troféus e conseguiu lutar por eles foi por causa deste treinador. Com as suas irritações, claro!", escreveu o guardião espanhol, de 39 anos, de saída do FC Porto.

Casillas, que levantou a Taça de Portugal com Danilo, depois do FC Porto bater o Benfica por 2-1, deu ainda os parabéns aos colegas de equipa. "Esta noite demonstrou-se a raça que todos os adeptos deste clube têm. Uma temporada gloriosa!".