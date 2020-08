FC Porto vai continuar com o fair play financeiro à perna em 2020/21. Wolverhampton na mira na UEFA

A UEFA vai manter as restrições ao FC Porto na próxima época. Em comunicado, o organismo que rege o futebol europeu refere que o campeão nacional "cumpriu apenas parcialmente as metas definidas para a época 2019/20" no que diz respeito ao fair-play financeiro.

Como resultado, a UEFA vai manter "as medidas desportivas condicionantes previstas no acordo, como a limitação do número de jogadores na lista A e as restrições de transferências".

O Wolverhampton é outro dos clubes que entra esta época na mira do fair-play financeiro da UEFA, depois de não cumprir o break-even necessário, pelo que terá também um intervenção por parte da UEFA.

Galatasaray, Istambul Basaksehir, Kairat Almaty, Maccabi Tel Aviv e Lille são os outros clubes que estão sob alçada da UEFA devido ao não cumprimento do fair-play financeiro.