Zaidu, da terceira divisão para o FC Porto em dois anos

No verão do ano passado chegava aos Açores um nigeriano mais habituado, até, a jogar como central no Campeonato de Portugal, onde jogara nas duas temporadas anteriores pelo Mirandela, a terceira divisão nacional da qual nunca subira. Ia estrear-se nas provas profissionais e logo na I Liga.

Zaidu passou a última época, sobretudo, a jogar como lateral esquerdo do Santa Clara que terminaria em 9.º no campeonato, treinado por João Henriques. No início do ano, entre as várias entrevistas individuais que faz aos futebolistas do plantel, como contou ao "MaisFutebol", perguntou ao nigeriano quais eram os seus objetivos. Respondeu-lhe que pretendia ser o melhor jogador do mundo, quando, por exemplo, ainda nem à seleção da Nigéria tinha ido.

Nem foi, até ao momento, mas talvez não falte muito para ser, porque, este domingo, o FC Porto confirmou-o como reforço para a próxima época.

Zaidu chegará para dar competição a Alex Telles na lateral esquerda da defesa, embora possa jogar como ala ou até extremo. Fez 27 jogos pelo Santa Clara em 2019/20, com um golo marcado pelo meio.