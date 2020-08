E a grande novidade dos treinos do FC Porto chama-se Nakajima

Mais do que qualquer reforço, a grande novidade da semana no FC Porto chama-se Shoya Nakajima. Numa publicação nas redes sociais com algumas imagens do treino desta segunda-feira, o japonês surge ao lado dos colegas, um regresso depois de ter sido afastado da equipa no pós-confinamento.

O japonês recusou treinar-se com a equipa quando o FC Porto voltou à competição para a retoma do campeonato, parado de março a junho devido à pandemia da covid-19. O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa confirmou que o jogador sentiu problemas a lidar com a pandemia, nomeadamente por a mulher ser doente asmática, mas não fechou as portas ao regresso do jogador aos trabalhos. Ainda assim, Nakajima foi excluído dos festejos das vitórias da campeonato e da Taça Portugal.

Agora tudo parece sanado, com a reintegração do médio nos treinos e Nakajima é mais um elemento à disposição de Sérgio Conceição.