FC Porto anuncia Taremi

O FC Porto anunciou mais um reforço vindo do futebol português. O iraniano Mehdi Taremi chega aos dragões depois de ser uma das figuras do campeonato da época transata, no Rio Ave e assina pelos campeões nacionais até 2024.

O avançado de 28 anos é finalmente oficializado no FC Porto após semanas de rumores. Na época passada marcou 21 golos pelo Rio Ave e fez ainda cinco assistências.

Taremi junta-se a Zaidu, Cláudio Ramos e Carraça como reforços de Sérgio Conceição para a nova época