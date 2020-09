Taremi no FC Porto: “Sempre tive o sonho de jogar num clube grande”

Mehdi Taremi é o novo reforço do Futebol Clube do Porto. A transferência custou 4,5 milhões de euros, mais o passe de André Pereira, que passa a ser jogador da equipa de Vila do Conde.

Aos 28 anos, Taremi vai para a segunda experiência em solo nacional: em 2019/20, apontou 21 golos em 37 jogos pelo Rio Ave nas diferentes competições.

Sérgio Conceição passa a ter mais uma opção para o ataque. Taremi é o quarto reforço da equipa e junta-se a Carraça, a Cláudio Ramos e também a Zaidu, que treinou depois de ser contratado ao Santa Clara.

Os jogadores do FC Porto procuram a melhor condição física antes do arranque do campeonato marcado para o fim de semana de 19 e 20 de setembro. O primeiro adversário será o SC Braga.