Sérgio Conceição acredita que Boavista "vai ser uma equipa interessante na Liga"

O treinador do FC Porto disse hoje acreditar que vai ter dificuldades na partida da segunda jornada da I Liga de futebol com Boavista e antecipa que a equipa de Vasco Seabra vai dar que falar no campeonato.

Sérgio Conceição revelou-se conhecedor de alguns pormenores da equipa 'axadrezada', uma equipa ainda em construção, o que para o treinador não é "uma vantagem", porque também não conhece "tão bem esta equipa do Boavista".

"Conhecemos os jogadores que compõem o plantel, mas tudo aquilo que é a sua dinâmica de jogo, temos como referência este último jogo, um ou outro amigável que observámos. Mas não penso que seja uma vantagem ou uma desvantagem. Acho que o Boavista tem um plantel com qualidade e, pelo que observámos, vai ser uma equipa interessante na nossa Liga", disse, em conferência de imprensa.