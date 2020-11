“Pergunte aos informadores desses jornais, pergunte-lhes em que se basearam, alguns sabem o que são as conversas no balneário”

O Marselha

"O Marselha está num contexto competitivo acima da Liga portuguesa. Esta semana teve oportunidade de preparar o jogo com mais tempo. Tem um treinador que ganhou a Liga Europa, ganhou títulos, tem um plantel com jogadores que fazem parte das seleções, incluindo a francesa. Vamos apanhar um adversário difícil e não nos enganamos com esses números. Sabemos o que vamos encontrar e o que temos de fazer para ganhar o jogo. Já teve a oportunidade de começar com uma estrutura tática diferente três vezes e estamos preparados para essas diferentes situações, olhando também para as individualidades do Marselha e perceber que dinâmicas são essas nesses diferentes esquemas táticos. As individualidades andam à volta de 13, 14 ou 15 jogadores diferentes. Não sabemos se vêm aqui na expectativa ou se serão uma equipa mais pressionante. "

O alegado pedido de atitude

"Pergunte aos informadores desses jornais, pergunte-lhe em que se basearam! Eu não falei depois do jogo com Paços de Ferreira, eu falo todos os dias no balneário. São coisas que já não valorizo. Tenho um grupo de trabalho que percebe quando o desempenho é bom ou quando não é tão bom. Percebem o que correu mal, podem opinar sobre o que correu mal e eu promovo isso no balneário. Mas alguns jornais sabem o que são as conversas no balneário, informem-se com eles."

E porque não Taremi?

"Não tem nada a ver com comportamento. Nem com falta de aplicação no treino ou disciplina. É um jogador dedicado, está num período de adaptação mas se calhar é dos um mais utilizados. Não é por petições públicas que vou meter um ou outro jogador. Escolho pelo momento e pelo que pode dar à equipa em termos de dinâmica de jogo."

Pepe está disponível (?)

"Se calhar não vamos ter o Pepe no jogo. Depois dos 15 minutos de treino aberto de hoje, o Pepe saiu. Não é qualquer tipo de bluff, infelizmente. Vai ser difícil; vou falar com ele a ver se vai connosco para estágio. Vou ver com o departamento médico a ver se há alguma esperança que possa jogar".