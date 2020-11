Jorge Costa recorda Reinaldo: "Conhecia-o desde os meus 15 anos. Viu-me crescer, ser pai... Foi o responsável por eu ter assinado contrato"

Foi há um mês e meio que Jorge Costa "soube que algo aconteceu" a Reinaldo Teles. "Deixou-nos de sobreaviso, embora com a esperança de que este desfecho fosse sempre protelado", diz à Tribuna Expresso, esta quarta-feira.

Ainda a digerir a notícia da morte de Reinaldo, que chegou depois de um treino, quando reparou no telemóvel cheio de chamadas, o ex-capitão do FC Porto começou por lembrar que conhecia Teles desde a adolescência. "Tenho 49 anos, conheço-o desde os 15, é uma questão de fazer contas. É uma vida. Ele viu-me crescer, viu-me ser pai, foi sempre alguém muito próximo. Estamos a falar de alguém que foi um dos responsáveis por eu ter ido para o FC Porto; foi o responsável por eu ter assinado contrato profissional", conta, lembrando que os jogadores o tratavam carinhosamente por "o chefinho".

"Temos de o homenagear e lembrar a excelente pessoa que era. Tenho de realçar a importância que teve na minha carreira e essencialmente na minha vida particular", sublinha, acrescentando que Reinaldo Teles "era uma pessoa muito frontal e acima de tudo muito disponível", que esteve sempre presente em todos os momentos bons e maus. "Nunca foi alguém que se escusou a aparecer, a dar a cara e a ajudar".

E não tem dúvidas de que o braço direito de Pinto da Costa "era o braço direito, o esquerdo, a perna direita, a perna esquerda", porque esteve "incondicionalmente ao lado do presidente" e jamais o viu "discordar dele", assegura. "Poderia eventualmente t^-lo feito, mas sempre em privado, foi sempre alguém que mesmo em conversas privadas jamais teceu algo contra quem quer que fosse", diz.

Sem querer alongar-se mais, Jorge Costa termina: "Temos de homenagear e agradecer tudo o que ele fez. Que descanse em paz".

Administrador da FC Porto SAD, braço-direito de anos de Jorge Nuno Pinto da Costa, faleceu esta quarta-feira no Hospital de São João, no Porto, onde se encontrava internado há um mês infetado com covid-19. A notícia foi avançada pelo "Jornal de Notícias"