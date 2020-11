Morreu Reinaldo Teles, o braço-direito de Pinto da Costa de uma vida

Reinaldo Teles, homem indissociável de Pinto da Costa no FC Porto, faleceu esta quarta-feira no Hospital de São João, no Porto, onde fora internado há um mês com covid-19; em 2008, o dirigente desportivo já sofrera um enfarte. Teles, agora administrador da SAD do FCP, tinha 70 anos e deixa dois filhos; a mulher, Lurdes, morrera em 2011, vítima de doença prolongada.

Teles foi sempre a companhia predileta de Pinto da Costa e juntos trilharam um caminho que os portistas julgarão inesquecível no clube nortenho. Um conheceu o outro quando o primeiro jogava boxe e o segundo era o diretor da modalidade. Mais tarde, Reinaldo viria a dirigir esta secção, posteriormente passou a liderar o departamento de futebol, a responder perante Pinto da Costa, e chegou a vice-presidente do FC Porto, nos anos 90. Atualmente, era administrador da SAD azul e branca. É um dos rostos de um período longo recheado de títulos nacionais e também internacionais da equipa de futebol do emblema nortenho. Por outro lado, também ficou ligado ao processo Apito Dourado, tendo sido constituído arguido.