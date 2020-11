Um sérvio para atacar o apuramento na Champions

Sem poder contar com Uribe no meio-campo, Sérgio Conceição dá oportunidade a Marko Grujic, médio emprestado pelo Liverpool, de ser titular para o encontro do FC Porto com o Marselha.

Em caso de vitória, os dragões ficam muito perto de garantir a passagem à fase seguinte da Champions.

O onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Mbemba, Sarr, Zaidu, Grujic, Sérgio Oliveira, Tecatito, Otávio, Luis Díaz e Marega

Acompanhe o encontro AQUI, a partir das 20h.