Sérgio Conceição: "Os jogadores não são máquinas"

O VENTO

"O vento forte fez-se sentir durante o jogo, tornou-o algo pesado para uma equipa que tem pouco mais de 60 horas de recupeção. Também pela capacidade do Santa Clara, uma equipa competitiva e que a jogar aqui no seu estádio complica ainda mais a tarefa. Tivemos algumas ocasiões, mais na primeira parte do que na segunda. Podíamos ter chegado ao segundo golo.



O DESCANSO

"Levo daqui uma equipa que veio para aqui e que ganhou ao Marselha, também num jogo em que o adversário queria muito ganhar. A qualidade que eles têm tido é fabulosa, toda a gente tem estado muito disponível. Tenho de me sentir realizado e feliz. Agora é preparar já o jogo para a Champions, na terça-feira. Queremos estar em todas as competições, mas os jogadores não são máquinas."