Conceição: "Para os adeptos que dizem que o Porto não dá espectáculo, isto é um espectáculo dos diabos. É bom para eles, mas para mim não é"

O jogo

“Entrámos bem, fizemos um golo no início e tivemos mais quatro ocasiões de golo. Depois sofremos um golo aos 20 minutos na primeira vez em que tivemos uma desconcentração. Perdemos a bola numa zona proibida, com uma sucessão de erros individuais. Estávamos bem, por cima e sentia que podíamos fazer mais golos a qualquer momento. Depois num cruzamento somos mal batidos e do nada estamos a perder 2-1, o que na minha forma de ver o futebol é completamente condenável. Temos tudo para tornar fácil um jogo difícil e estarmos a perder. Conseguimos empatar e na 2.ª parte eu contei cinco ou seis ocasiões clara nas cara do guarda-redes, que foi o melhor em campo. Fazemos o 3-2 e o 4-2. Fiz substituições, não sei se algum jogador sentiu que o resultado estava fechado e eles numa nova aproximação fazem o 4-3. Num jogo em que podíamos ter feito oito ou nove golos, acabamos por sofrer uma bola na barra que podia ter dado o empate ao adversário. No futebol tudo se paga, a humildade e respeito pelo adversário tem de estar presente. Hoje penso que nos faltou, aqui e acolá, essa concentração competitiva”

Golos sofridos

“Na antevisão disse que prefiro ganhar por 1-0 do que 4-3 e é o que eu acho. Agora para os adeptos que dizem que o FC Porto não dá espectáculo isto é um espectáculo dos diabos. É bom para o adepto, mas para mim não é. Não é normal o FC Porto em casa sofrer três golos, como já sofreu esta época mais do que uma vez”.

Adversários

“Temos de olhar para o nosso trabalho, se olharmos para o lado podemos tropeçar. Focar aquilo que é o nosso trabalho, buscar o nosso lugar que é o primeiro lugar, somos campeões nacionais e vamos lutar por isso. Agora há coisas a melhorar, sem dúvida nenhuma. Compreendo que haja cansaço até mais mental que físico, estamos a jogar de três em três dias, mas temos de estar atentos a algumas coisas que se passaram hoje aqui no jogo”

Campeonato

“O campeonato é competitivo, temos aí algumas equipas a fazer um início excelente mas isto é uma maratona. Há que ser consistente e não fazer aquilo que fizemos hoje, sem eficácia defensiva e ofensiva”