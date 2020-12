Sérgio Conceição: "Se gostei muito dos dois jogos com o Tondela? Não gostei"

Os dois jogos com o Tondela, duas vitórias

"Os jogos são todos diferentes. Se gostei muito dos dois jogos com o Tondela? Não gostei. Fizemos o suficiente para acabar com mais quatro golos no primeiro jogo e mais três hoje. Gostei da primeira parte, criámos várias situações para aumentar o marcador. O adversário marcou numa transição, mas a culpa foi minha. Foi por indicação minha que tivemos sete jogadores na área e depois eles marcaram.



Iniciámos bem a segunda parte e tivemos oportunidades para fazer o 3-1. Na última meia hora não houve grande perigo, tirando o cabeceamento do avançado do Tondela. O resultado foi justíssimo e passámos. É importante referir que estamos em todas as frentes e estamos contentes. Por isso, parabéns aos jogadores. Tivemos sempre situações para sair com perigo. Faltou aqui e ali definir melhor, outras vezes o último drible não saiu. Faz parte do jogo e da vida do mesmo jogo. Foi uma vitória sem contestação.

Os avançados Marega e Taremi



"Fico satisfeito pela equipa. Deixo também uma palavra ao Evanilson e ao Toni que são compatíveis e são grandes jogadores."

Diogo Leite, titular e lesionado

"Estou satisfeito com o plantel. Demos uma demonstração da força, da possibilidade de todos jogarem e contarem. O jogo da Champions foi demonstrativo. O importante é a equipa que tem tido um excelente comportamento no trabalho diário e isso vê-se nos jogos.