Sérgio Conceição: "A meta é ganhar todos os dias. É um objetivo ganhar as três provas internas, campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga"

Vitória justa

“Acho que foi um jogo competitivo, um bom jogo, não espectacular mas tínhamos pela frente uma equipa que sabe o que faz em campo, principalmente na sua organização defensiva e cabia-nos a nós desmontar essa organização. Tivemos muitas oportunidades claras de golo, podíamos ter saído daqui com outro resultado e na parte final fazem golo no primeiro remate enquadrado. Tínhamos o jogo controlado e a vitória é justíssima, peca por escasso o resultado”

Metas

“A minha meta é ganhar todos os dias, no trabalho que se faz, na determinação que temos. Este título nós queremos, ainda não o conseguimos. É um objetivo nosso, as três provas internas, campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga. Na Liga dos Campeões já fizemos o nosso trabalho, o primeiro objetivo, mas agora o mais importante é o próximo jogo do campeonato”

Espírito de grupo

“Temos um espírito de grupo fantástico. E a minha referência não são estes jogos com equipas do mesmo escalão. A minha referência é, por exemplo, o jogo contra o Fabril, o jogo da Liga dos Campeões com jogadores com menos minutos, pela resposta que deram. Temos um grupo muito focado e comprometido”