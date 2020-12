Sérgio Conceição: "Na organização defensiva toda a gente participa, houve um bom trabalho e quando assim é ficamos contentes"

A análise ao jogo

"O resultado foi bom. Saíram jogadores com algumas mazelas, fruto de entradas feitas de forma forte, foi um jogo agressivo da parte do adversário. Entrámos bem no jogo, fizemos dois golos e podíamos ter feito mais, penso que não houve lances de perigo da parte do Nacional, que privilegia a sua saída em posse, sabíamos disso e assim surgiu um dos golos, fruto da pressão no adversário que foi bem trabalhada em termos estratégicos.

Foi uma boa vitória da nossa parte, não espetacular, mas uma boa vitória."

Equipa não sofreu golos

"É sempre importante. Na organização defensiva toda a gente participa, houve um bom trabalho de toda a gente, quando assim é ficamos contentes. Permitimos pouco hoje. Há coisas que temos vindo a melhorar, é importante, porque somos uma equipa que faz muitos golos, mas, como disse já várias vezes, temos que encontrar um equilíbrio. Estamos no caminho certo, o trabalho coletivo foi bom nesse sentido."

A Supertaça contra o Benfica

"Agora vou ver este jogo para casa e depois falaremos sobre isso."