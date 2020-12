Pepe: "Sinto-me bem, agora temos de esperar pela decisão do treinador"

Objetivo: ganhar

“A equipa está bem, os meus companheiros também, estamos desejosos que chegue o jogo para fazermos aquilo que gostamos. Quando vestimos a camisola do FC Porto o objetivo é querer ganhar, respeitando os adversários. É uma final que temos vontade de jogar, é o sentimento que temos. Quando entramos no Olival e vestimos a camisola o ganhar faz parte do dia a dia”

Vai jogar? Nim

“Sou jogador, não posso fazer a avaliação se o Benfica está melhor ou não. Espero que seja um jogo bem jogado e da nossa parte vamos fazer tudo para que isso aconteça. Sinto-me bem, agora temos de esperar pela decisão do treinador de quem estará no onze. Tenho já muita experiência e a forma como trabalhamos aqui diz-me que se um jogador vai para campo é porque está a 100%. Essa é a exigência que o nosso treinador pede. Ganha-se a oportunidade de jogar nos treinos”

Momento do FC Porto

“Quando se trabalha com seriedade e objetivos não é o facto de se ganhar uma Supertaça que se possa dar o clique. Sabemos que não é fácil ganhar sempre mas é mais fácil trabalhar em cima das vitórias. Amanhã é um jogo para desfrutar. É um prémio do que fizemos na época passada. Estamos no bom caminho porque estamos a trabalhar bem, focados”