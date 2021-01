Sérgio Conceição: "O Corona é bom rapaz, se calhar é bom demais. Podia era acrescentar mais uns golinhos"

CORONA

"Faz parte do que é a personalidade dele, é um bom rapaz, se calhar é bom demais. Mas assim como está, está bem. É verdade que no último terço ele é um bocadinho mais egoísta, mas tem uma criatividade fora do comum. Se puder acrescentar mais golos... Acho que teve uma evolução em termos de consistência comigo aqui muito boa e não oscila entre o razoável e o bom. Ele consegue emprestar ao jogo esse trabalho que dá à equipa, um bom trabalho defensivo. Quando estamos numa situação em que o adversário está por cima no jogo ele não se coíbe de vir atrás ajudar o lateral e isto para mim é muito importante. Tem talento e se puder meter mais uns golos, tanto melhor"

PEPE E FELIPE ANDERSON

"O Pepe está melhor, vamos ver até à hora do jogo se é possível utilizá-lo, mas não é a pensar no Benfica. Não faz sentido pensar assim. O Felipe Anderson está no grupo de trabalho, conto sempre com todos os jogadores. Não falo de mercado, quero é falar do Famalicão."

O FAMALICÃO



"No ano passado não tivemos um resultado positivo, mas isso não entrou na preparação deste jogo. O trabalho do João [João Pedro Sousa, treinador do Famalicão] é sinónimo da qualidade dos treinadores portugueses. E, já agora, parabéns ao Abel [Ferreira, treinador do Palmeiras], que está perto da final da Libertadores. Em cada ano, os treinadores portugueses têm de ter essa criatividade e inteligência para gerir toda a situação. Somos um país em que são mais os jogadores que saem do que os que entram com a mesma qualidade. O jogo do ano passado em Famalicão foi num trajeto que acabou em beleza, com a conquista do campeonato, mas este momento é diferente."

A MORTE DE APOLINÁRIO

"Aproveito, em nome de toda a gente do Futebol Clube do Porto, para mandar um forte abraço de condolências à família e amigos. A vida tem destas coisas, um jovem acabar desta forma ... não é fácil para ninguém."