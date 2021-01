Sérgio Conceição: "Com este tempo assim, houve outro jogo em que foi um lamaçal incrível… temos de nos adaptar"

Jogo controlado

“Acho que foi um bom jogo da minha equipa, que controlámos e dominámos. Depois do 3-1 houve uma ou outra situação do Famalicão, mas nós sempre com o jogo controlado. Houve muitos bons momentos nesta partida, estamos satisfeitos. Não estamos satisfeitos com o golo que sofremos mas faz parte. Parabéns aos jogadores, não só os do onze inicial, mas também os que ficaram no banco e não entraram e os que entraram e contribuíram para o sucesso da equipa”

Gestão

“O Otávio teve algum tempo sem jogar e era importante tirá-lo. O Sérgio Oliveira senti-o com alguma fadiga. Não foi a pensar em outros jogos mas sim neste jogo, era preciso refrescar e mesmo quando meti o pé precisava de jogadores com mais velocidade como o João Mário e o Luis Diaz, que interpretaram aquilo que queríamos. O Corona não estava muito bem, por causa de duas entradas, ficou debilitado na coxa”

Terreno de jogo

“Com este tempo assim, houve outro jogo em que foi um lamaçal incrível… temos de nos adaptar, mas sinceramente não é o melhor para a espectacularidade do jogo. O adversário também se apresentou de uma forma diferente mas cabe-nos a nós desmontar a estratégia do adversário, foi a primeira vez que se apresentou com uma linha de cinco”

Covid-19 no plantel

“É sempre uma preocupação. Foram três mais 10 mil e tal portugueses hoje, infelizmente. Temos que viver com isto, com a máxima responsabilidade, seguindo as normas da DGS e do nosso departamento médico. Nós somos muito cuidadosos no dia a dia no Olival. É um verdadeiro problema para toda a gente e cada vez mais temos de nos proteger. Neste caso não conseguimos proteger os jogadores todos, não é uma situação fácil”