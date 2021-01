Conceição e o desaguisado com Jesus: "Eu estou insatisfeito com o empate e ele está satisfeito com o empate, pela forma como falou aqui"

O jogo

“Jogo difícil para as três equipas. Apesar de tudo, foi um jogo muito competitivo, como eu esperava, com uma intensidade acima da média. Repartido em termos de ocasiões, acho que na 1.ª parte temos mais ocasiões para sair em vantagem. Depois o que é a opinião dos outros, a tentar passar uma imagem diferente, isso é problema deles. Os factos do jogo é que nós tivemos duas ou três ocasiões na 1.ª parte. Na 2.ª parte entrámos com o intuito de corrigir algumas questões no nosso primeiro momento de pressão, o Benfica saiu com alguma facilidade. Quando o Mehdi é expulso as coisas ficam mais difíceis. Eu disse que não falaria do jogo da Madeira, mas os jogadores estavam com 120 minutos nas pernas. Mesmo assim o Marega tem uma oportunidade flagrante para ganharmos o jogo”

Estratégia do adversário

“Tentou defender, com Grimaldo e Nuno Tavares, porque sabia que a nossa ala direita é muito forte, com o Corona e o Marega com movimentos para fora naquele espaço e ao contrário do que disse o treinador adversário, o Corona fez um bom jogo, o Marega fez um bom jogo e os meus jogadores estão de parabéns”

Falta de Otávio

“Não é justo estar a falar do Otávio quando houve outros jogadores a dar um bom contributo”

Campeonato

“O campeonato é longo, temos consciência do que temos de fazer, o que melhorar, o grupo que temos e em maio far-se-ão as contas. Vamos dar muita luta”

Desaguisado com Jesus

“Conversas de futebol. Eu estou insatisfeito com o empate, o treinador adversário está satisfeito com o empate com certeza, pela forma como falou aqui”