Sérgio Conceição convoca filho para o FC Porto - Benfica

Francisco Conceição, um dos filhos de Sérgio Conceição, foi convocado por este para o clássico desta noite (21h), a disputar no Dragão entre FC Porto e Benfica. Segundo o jornal “O Jogo”, Francisco, extremo da equipa B, entra no lote de escolhas de Sérgio por manifesta falta de opções no plantel portista que perdeu recentemente Otávio, que testou positivo à covid-19. O jornal adianta que, ainda assim, dificilmente Francisco Conceição irá para o banco de suplentes do FC Porto.

Francisco Conceição tem apenas 19 anos, é canhoto, joga como extremo-direito, marcou quatro golos e duas assistências na II Liga, alinhando pela equipa B dos portistas.