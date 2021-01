Pepe e Loum trocam empurrões no final do Farense-FC Porto

O FC Porto venceu o Farense, por 1-0, e isolou-se no 2.º lugar da Liga portuguesa, aproveitando o empate do Benfica perante o Nacional, e o que poderia ter sido uma boa noite para os portistas acabou de forma amarga.

Logo após o apito final de Manuel Mota, Pepe dirigiu-se a Loum, que tinha entrado já no tempo de compensação, para cumprimentá-lo, mas o médio senegalês evitou o capitão e disse-lhe algo que não caiu bem.

Pepe respondeu com um empurrão forte e ambos tiveram de ser separados peloo árbitro e por Marega. O capitão dirigiu-se logo de seguida para o balneário, não integrando a habitual roda que a equipa faz no relvado após os jogos. Depois, foi a vez de Loum correr em direção ao balneário, com vários colegas a correrem atrás dele.

Questionado sobre a situação na flash interview da SportTV, Sérgio Conceição garantiu que estava tudo resolvido: "Não há nada para explicar, são coisas normais do futebol. Dois jogadores que têm opiniões diferentes. Passou, foi um momento de desentendimento. Estamos a falar de uma equipa com caráter e personalidade. Está tudo resolvido."