Sérgio Conceição: "Andamos a criar muitas situações de golo e não concretizamos. Somos poucos eficazes"

Vitória justa

"Acho que fizemos um excelente jogo. Andamos a criar muitas situações de golo e não concretizamos. Somos poucos eficazes. Fizemos primeira parte fantástica, criámos seis ocasiões claras para marcar e só chegámos ao intervalo a vencer por 1-0. No início do segundo tempo não fomos tão incisivos como na primeira parte, o que é normal, mas continuámos à procura do segundo dolo. Foi uma vitória justa contra adversário que tem qualidade nas suas individualidades. Estávamos preparados para diferentes cenários, porque trabalhámos no desconhecido."

Novo treinador

"Há certamente essa motivação de jogadores quererem mostrar ao novo treinador algo mais do que até então. Se trocaram de treinador foi porque as coisas não estavam tão bem. Olhamos para a equipa inicial do Rio Ave para perceber que tínhamos de ajustar o que era necessário ajustar, mas fundamentalmente preocupados connosco e com o que tínhamos de fazer e com uma vontade muito grande de estarmos equilibrados. O Rio Ave tem jogadores rápidos na frente e esse equílibrio por parte dos centrais, dos médios e dos laterais foi fantástico. Não permitimos quase nada ao Rio Ave. O lance mais perigoso foi a situação do Mbemba que poderia ter sido autogolo. Foi um jogo muito consistente da minha equipa."

Covid-19

"Tememos, mas estamos precavidos. São feitos exames depois dos jogadores cumprirem isolamento para avaliar o seu estado. O nosso departamento médico está sempre em grande nível e o trabalho que os jogadores fazem e o feedback que nos dão... mas temos receio. Temos de estar atentos, perceber desta realidade e olhar para a frente."

Dérbi

"Convém o que tiver de acontecer. Olhamos para a nossa luta e agora vamos carregar baterias porque depois de amanhã estamos em estágio para jogar no Jamor. Quero ganhar muito contra o Belenenses."