Sérgio Oliveira regressa ao Dragão e ao onze

Os dragões promovem três regressos ao onze titular e procuram colocar pressão sobre os rivais de Lisboa que se enfrentam depois do jogo frente aos vila-condenses que aproveitam também para promover um regresso na pessoa do novo treinador, Miguel Cardoso, que se estreia de novo no banco do Rio Ave após uma passagem de sucesso na época 2017/2018.

O onze do FC Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Corona, Sérgio Oliveira, Uribe e Luis Díaz; Marega e Taremi.

Os suplentes: Diogo Costa, Diogo Leite, Nanu, Loum, Grujic, Fábio Vieira, Felipe Anderson, Toni Martínez e Evanilson.

O onze do Rio Ave: Kieszek; Ivo Pinto, Borevkovic, Aderllan Santos e Fábio Coentrão; Tarantini, Pelé e Filipe Augusto; Carlos Mané, Ronan e Gelson Dala.

Os suplentes: Léo Vieira, Pijnaker, Pedro Amaral, Said, Diogo Teixeira, Guga, Francisco Geraldes, Ryotaru Meshino e Anderson.

Pode seguir o jogo ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.