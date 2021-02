FC Porto anuncia o regresso de um velho conhecido para treinar a equipa B

Em 18 jogos, apenas 13 pontos e o último lugar da II Liga. A má prestação do FC Porto B esta época na II Liga obrigou o clube a substituir Rui Barros por um homem que já teve muito sucesso na formação secundária portista: António Folha.

O ex-treinador do Portimonense, que estava fora dos bancos desde que se demitiu da equipa algarvia, em 2019/20, volta a uma casa que já conhece bem, uma vez que já treinou o FC Porto B em 2016/17 e em 2017/18, precisamente antes de sair para Portimão.

"É com muito orgulho que estou de regresso, pois fui muito feliz aqui. Sabemos que queremos dar continuidade a um projeto aliciante, apesar de as coisas não estarem a correr como gostaríamos. Temos de tentar ultrapassar as dificuldades rapidamente e continuar a fazer aquilo que sempre fizemos enquanto equipa técnica aqui no FC Porto, que é fazer evoluir os jogadores e a equipa para ultrapassarmos rapidamente esta situação", disse o treinador ao site do FC Porto.

"Para um apaixonado pelo futebol como eu, já tinha saudades, confesso. Estive de fora, mas a trabalhar, atenção, a reunir o máximo de informação para juntar às minhas ideias para as minhas equipas", explicou.

A nova equipa técnica do FC Porto B vai estrear-se oficialmente no domingo (11h15, Sport TV), frente ao Vizela, em jogo da 19.ª jornada da II Liga.