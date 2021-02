Nanu retirado de ambulância durante o BSAD-FC Porto após choque violento

O BSAD-FC Porto já estava quase no final quando Corona colocou a bola na área, para procurar o golo que daria a vitória aos portistas. Nanu, titular esta noite, faz-se à bola para cabeceá-la, mas acaba por ser atingido por pelo guarda-redes Kritciuk, aparentemente com o cotovelo, sem ser de forma intencional.

O lateral caiu desamparado no chão e o desespero dos colegas fez com que entrasse imediatamente a ambulância no relvado do Jamor, com as equipas médicas a socorrem o defesa de 26 anos.

O jogo, que pode seguir ao minuto AQUI, foi interrompido mais de uma dezena de minutos, com as equipas e o árbitro Fábio Veríssimo a aguardarem a resolução da assistência médica a Nanu.