Pepe: "É desejar rápidas melhoras ao Nanu. Pelo que disseram os médicos da ambulância, saiu bem e consciente"

Nanu a ser levado para o hospital

"É desejar rápidas melhoras ao Nanu. Pelo que disseram os médicos da ambulância, saiu bem e consciente. Infelizmente não conseguimos ganhar. Era um jogo importante. Esse lance tirou-nos um jogador que estava muito bem no jogo."

Penálti?

"Podia até dizer que era penálti. Tudo o que acontece com os árbitros deixa-os condicionados. É difícil eles tomarem a decisão. Era um penálti claro. Se formos olhar para os jogos dos nossos rivais, por muito menos marcaram-se penáltis. Mas não é por se marcar, cinco, seis ou sete penáltis a favor do FC Porto que não tem de marcar penálti. O árbitro tem de ter imparcialidade e marcar o que é. Mas não temos de nos focar só nisso. Temos de descansar. Era um jogo extremamente difícil. Temos de recuperar e dar o nosso melhor para voltarmos a conseguir os três pontos o mais rapidamente possível."

A exibição

"Tivemos muitas ocasiões para marcar. Tivemos muita posse de bola. Explorámos por fora, por dentro da defesa do Belenenses. É difícil, porque jogam com uma linha de cinco. Tentámos de todas as maneiras. Há que juntar forças para domingo conseguirmos já uma vitória."