Sérgio Conceição: “Hoje fomos roubados”

Sérgio Conceição criticou a equipa de arbitragem na zona de entrevistas rápidas, mas depois não fez a habitual conferência de imprensa após o jogo. Já Petit mostrou-se satisfeito com o empate.

O treinador do FC Porto queixou-se esta quinta-feira de que a sua equipa foi "roubada" no encontro em casa do Belenenses SAD, o qual os 'dragões' empataram 0-0, na 17.ª jornada da I Liga de futebol.

"Hoje fomos roubados", atirou Sérgio Conceição durante a entrevista rápida após o jogo, marcado por um choque no final da partida entre o guarda-redes do Belenenses SAD Kritciuk e o lateral Nanu, com o jogador 'azul e branco' a sair de campo de ambulância, depois de ter sido assistido cerca de 15 minutos no relvado.

No final, o treinador dos 'dragões' mostrou-se desagradado com várias incidências do jogo, primeiro queixando-se do estado do relvado e questionando mesmo o porquê de serem permitidos jogos naquele tipo de terreno.