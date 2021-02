Conceição: "A APAF devia preocupar-se com a nomeação do Fábio Veríssimo numa semana polémica. Vêm falar com grandes hipocrisias"

Antevisão

"O desafio é ganhar o jogo. Vale três pontos, a importância é a mesma que damos aos outros. temos noção da boa classificação do Braga e da proximidade que tem connosco e dos pontos de diferença que temos em relação ao 1.º classificação. Vamos encontrar um Braga forte e o Braga vai encontrar um FC Porto forte. Vamos estar à altura."

Orgulho ferido depois do empate com o BSAD

"Não precisamos dessas situações para jogarmos sempre a um nível alto. A equipa é sempre competitiva, não necessitamos disso. Estamos atentos ao que vai acontecendo. Sentimos essa revolta muitas vezes por situações completamete claras para toda a gente menos para quem toma decisões nesse sentido. Podemos por outra acha para a fogueira, não querendo incendiar, como fui acusado pela APAF, mas aproveito já para responder a isso, que iam fazer essa pergunta. A APAF devia preocupar-se em defender os árbitros, sem dúvida nenhuma, mas perceber o contexto e o ambiente em que os árbitros estão inseridos. Não é normal um árbitros que está sobre uma pressão incrível, como eu disse no final do jogo... A APAF devia pegar era nesse situação: a nomeação do Fábio Veríssimo para o jogo do FC Porto, tendo toda a semana sido uma semana extremamente polémica e difícil , com uma pressão enorme sobre o árbitro, e vai apitar um rival do Sporting. Com isto é que a APAF se devia preocupar. Além de declarações de que se sentem injustiçados. A integridade física dos jogadores só é defendida com cartões amarelos e vermelhos. E depois vêm falar com grandes hipocrisias e fazer grandes comunicados. Eles defendem a sua dama e eu defendo os meus jogadores e o meu clube. E não falo mais sobre este assunto."

Jogo contra o Braga tem mais peso

"É o peso de jogarem dois candidatos ao título, porque são três pontos que se ganham e três pontos que não deixamos o adversário ganhar. Há esse peso extra, dizemos que é um jogo de seis pontos. Vamos iniciar a 2.ª volta e tenho a certeza que se ganharmos os jogos todos somos campeões. Não dependemos de nós neste momento mas é a minha convicção. Isto é uma maratona. Em maio fazemos as contas. Somos os campeões nacionais, nós não nos amedrontamos com os ambientes dentro e fora do campo, porque também se joga fora do campo, os protagonistas passam a ser outras pessoas e não os jogadores. Estamos atentos e conseguimos ultrapassar, somos resilientes e perseverantes e vamos dar muita luta até ao final."

Seis pontos de avanço do Sporting

"Olhamos para a classificação e para quem está à nossa frente, não mais do que isso. Não vou analisar o Sporting porque ainda vamos jogar com eles, agora acho que não vale em pena. Se não tínhamos de estar sempre a falar do FC Porto, pelas jornadas nestes três anos que já esteve em primeiro, contem."

Otávio e João Mário

"João Mário já treinou hoje, o Otávio em princípio ficará fora do jogo."

Gestão de jogadores pelo número de jogos

"Todos os jogadores são importantes e mediante a estratégia para o jogo escolho os melhores. Tenho confiança em todo o grupo. Acho que estiveram bem os jogadores que entraram contra a BSAD. Tenho de olhar para o estado físico e escolher os melhores. Já falamos do calendário, temos cinco jogos de três em três dias, estamos nas meias-finais da Taça de Portugal e estamos na Champions, que é a prova mais importante do mundo de clubes."

Estado de Nanu, que esteve no Olival na sexta-feira

"Estão sempre tão bem informados... Não sabem se falei com o Nanu ou não? Falei ontem e falei hoje. Está meio combalido ainda. Com algumas dificuldades no ombro, está a recuperar. Foi um choque violentíssimo e isto leva o seu tempo, terá de descansar."