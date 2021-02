Quem não tem Otávio caça com Díaz

O FC Porto entra em campo às 19h (Sport TV 1) para defrontar o Marítimo num terreno onde tradiconalmente tem dificuldades e onde tem que vencer para ainda alimentar a cada vez mais ténue esperança de manter a perseguição ao destacado líder Sporting, sobretudo antes de receber os leões no Dragão na próxima jornada. Sem esquecer que, à condição, os azuis e brancos estão em terceiro lugar após a vitória do Sporting de Braga. Está por isso muito em jogo e com Luis Díaz a ser a única alteração relativamente ao onze que venceu a Juventus durante a passada semana. Conheça as equipas.

Onze do FC Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Corona, Sérgio Oliveira, Uribe e Luis Díaz; Marega e Taremi

Onze do Marítimo: Amir; Zainadine, Léo Andrade e René Santos; Cláudio Winck, Jean Irmer, Pelágio e Marcelo Hermes; Edgar Costa, Joel Tagueu e Correa

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Sarr, Nanu, Grujic, Otávio, Felipe Anderson, Francisco Conceição, Evanilson e Toni Martínez

Suplentes do Marítimo: Caio Secco, Antreas Karo, Bambock, Rúben Macedo, Soderstorm, Fumu Tamuzo, Guitane, Alipour e Sassá

